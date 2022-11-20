ЗАЭС снова получила разрушения из-за обстрелов, однако, они не являются критическими – МАГАТЭ

Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что сегодня было слышно десятки взрывов поблизости и на территории ЗАЭС.

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, команда МАГАТЭ сообщила, что некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших нет. Эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством объекта и будут продолжать оценивать ситуацию и отчитываться о ней.

Цитаты

«Новости от нашей команды вчера и сегодня утром очень тревожные. На площадке этой крупнейшей атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено», - заявил генеральный директор Гросси.

Он обратился к обеим сторонам конфликта с настоятельным призывом как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что в последние месяцы вел интенсивные консультации с Украиной и россией по созданию такой зоны, но пока соглашение заключить не удалось.

Контекст

Россияне сегодня, 20 ноября, заявили, что Украина снова обстреливает ЗАЭС.