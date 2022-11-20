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ЗАЭС снова получила разрушения из-за обстрелов, однако, они не являются критическими – МАГАТЭ

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчерашние и сегодняшние обстрелы нанесли разрушения зданиям на территории Запорожской АЭС, однако эти разрушения не являются критическими для ядерной безопасности. Об этом сегодня заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что сегодня было слышно десятки взрывов поблизости и на территории ЗАЭС.

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, команда МАГАТЭ сообщила, что некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших нет. Эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством объекта и будут продолжать оценивать ситуацию и отчитываться о ней.

Цитаты

«Новости от нашей команды вчера и сегодня утром очень тревожные. На площадке этой крупнейшей атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено», - заявил генеральный директор Гросси.

Он обратился к обеим сторонам конфликта с настоятельным призывом как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что в последние месяцы вел интенсивные консультации с Украиной и россией по созданию такой зоны, но пока соглашение заключить не удалось.

Контекст

Россияне сегодня, 20 ноября, заявили, что Украина снова обстреливает ЗАЭС.

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