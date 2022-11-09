Задля переговорів з Україною рф намагається тиснути на міжнародне співтовариство – розвідка

Цитата

“Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб. Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї”, – розповів Скібіцький.

Доповнення

міністр оборони рф сергій шойгу влаштував "телефонну карусель" з заявами про "брудну бомбу" України. Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав заяви абсурдними та брехливими. Президент України Володимир Зеленський відреагував на "телефонну карусель" шойгу і наголосив, що всі "розуміють, хто є джерелом усього брудного".

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірки на трьох об'єктах в Україні на запрошення Києва, щоб зірвати дезінформаційну кампанію рф щодо "брудної бомби", - за даними МАГАТЕ, ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявлено.