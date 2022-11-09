Ради переговоров с Украиной россия пытается давить на международное сообщество – разведка

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“Это подготовленная на высоком уровне информационная кампания, очень тревожная. Это напоминает мне позицию россии по применению химического оружия в Сирии и Ливии, и мы знаем, как это было. Для этого мы приглашаем представителей МАГАТЭ проверить все наши объекты, включая Чернобыль, где в советские времена производили плутоний для военных нужд. Цель кампании – оказывать давление на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это их старый способ подхода: когда они уже не знают, что делать, они затрагивают вопросы ядерного и химического оружия”, – рассказал Скибицкий.

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министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах в Украине по приглашению Киева, чтобы сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе", - по данным МАГАТЭ, признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружено.