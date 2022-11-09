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Ради переговоров с Украиной россия пытается давить на международное сообщество – разведка

Ради переговоров с Украиной россия пытается давить на международное сообщество – разведка

Киев • УНН

 • 292943 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. россия пытается давить на международное сообщество для переговоров с Украиной. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий изданию La Repubblica, комментируя обвинения страны-террориста в планах Украины применить “грязную бомбу”, передает УНН со ссылкой на ГУР МО.

Цитата

“Это подготовленная на высоком уровне информационная кампания, очень тревожная. Это напоминает мне позицию россии по применению химического оружия в Сирии и Ливии, и мы знаем, как это было. Для этого мы приглашаем представителей МАГАТЭ проверить все наши объекты, включая Чернобыль, где в советские времена производили плутоний для военных нужд. Цель кампании – оказывать давление на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это их старый способ подхода: когда они уже не знают, что делать, они затрагивают вопросы ядерного и химического оружия”, – рассказал Скибицкий.

Дополнение

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах в Украине по приглашению Киева, чтобы сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе", - по данным МАГАТЭ, признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружено.

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