"Забув" задекларувати орендовану квартиру на столичному Печерську: повідомлено про підозру "слузі" Пашковському

Цитата

«15 грудня 2022 року за дорученням керівника САП прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - йдеться в повідомленні САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про нардепа від «Слуги народу» Максима Пашковського.

Деталі

Повідомляється, що слідством, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.

«Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

14 грудня повідомлялося, що народному депутату повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. Нардеп забув вказати оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн, а також занизив суму коштів на депозитах.