"Забув" задекларувати орендовану квартиру на столичному Печерську: повідомлено про підозру "слузі" Пашковському
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Нардепу від фракції «Слуга народу» Максиму Пашковському повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Йдеться про житло на Печерську, яким він користувався на підставі договору оренди. Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 млн грн, передає УНН.
Цитата
«15 грудня 2022 року за дорученням керівника САП прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - йдеться в повідомленні САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про нардепа від «Слуги народу» Максима Пашковського.
Деталі
Повідомляється, що слідством, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.
«Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
14 грудня повідомлялося, що народному депутату повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. Нардеп забув вказати оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн, а також занизив суму коштів на депозитах.