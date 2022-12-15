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"Забыл" задекларировать арендованную квартиру на столичном Печерске: сообщено о подозрении "слуге" Пашковскому

"Забыл" задекларировать арендованную квартиру на столичном Печерске: сообщено о подозрении "слуге" Пашковскому

Киев • УНН

 • 736897 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Нардепу от фракции «Слуга народа» Максиму Пашковскому сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Речь идет о жилье на Печерске, которым он пользовался на основании договора аренды. Стоимость этой недвижимости составляет более 1,9 млн грн, передает УНН.

Цитата

«15 декабря 2022 года по поручению руководителя САП прокурор САП с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства местного самоуправления, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - говорится в сообщении САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о нардепе от «Слуги народа» Максиме Пашковском.

Детали

Сообщается, что следствием, начатым по материалам НАПК, установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.

«Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», - отмечается в сообщении.

Дополнение

14 декабря сообщалось, что народному депутату сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию. Нардеп забыл указать аренду жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн, а также занизил сумму средств на депозитах.

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