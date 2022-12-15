"Забыл" задекларировать арендованную квартиру на столичном Печерске: сообщено о подозрении "слуге" Пашковскому
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Нардепу от фракции «Слуга народа» Максиму Пашковскому сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Речь идет о жилье на Печерске, которым он пользовался на основании договора аренды. Стоимость этой недвижимости составляет более 1,9 млн грн, передает УНН.
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«15 декабря 2022 года по поручению руководителя САП прокурор САП с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства местного самоуправления, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - говорится в сообщении САП.
Как стало известно УНН из собственных источников речь о нардепе от «Слуги народа» Максиме Пашковском.
Детали
Сообщается, что следствием, начатым по материалам НАПК, установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.
«Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», - отмечается в сообщении.
Дополнение
14 декабря сообщалось, что народному депутату сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию. Нардеп забыл указать аренду жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн, а также занизил сумму средств на депозитах.