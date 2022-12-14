Забув вказати у декларації оренду житла у центрі Києва на понад 3,7 млн грн: чинному нардепу повідомили про підозру

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"НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)", - йдеться у повідомленні.

Імені нардепа правоохоронці наразі не називають.

Деталі

Слідство встановило, що народний обранець не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн. Також майже на 10 тис. грн занижена сума коштів, розміщених на депозитах, некоректно відображені й відомості з одержаних відсотків за цими депозитами.

Загалом, відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали на підставі висновку НАЗК.