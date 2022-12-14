Забыл указать в декларации аренду жилья в центре Киева более чем на 3,7 млн грн: действующему нардепу сообщили о подозрении

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"НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12). 2020 № 1074-ІХ)", - говорится в сообщении.

Имени нардепа правоохранители пока не называют.

Детали

Следствие установило, что народный избранник не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн. Также почти на 10 тыс. грн занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения из полученных процентов по этим депозитам.

В общем, сведения в е-декларации за 2020 год нардепа отличаются от достоверных более чем на 3,75 млн грн.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали на основании заключения НАПК.