Забыл указать в декларации аренду жилья в центре Киева более чем на 3,7 млн грн: действующему нардепу сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народному депутату сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию. Как сообщили в НАБУ, нардеп забыл указать аренду жилья в центре Киева стоимостью свыше 3,7 млн грн, а также занизил сумму средств на депозитах, передает УНН.
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"НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12). 2020 № 1074-ІХ)", - говорится в сообщении.
Имени нардепа правоохранители пока не называют.
Детали
Следствие установило, что народный избранник не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн. Также почти на 10 тыс. грн занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения из полученных процентов по этим депозитам.
В общем, сведения в е-декларации за 2020 год нардепа отличаются от достоверных более чем на 3,75 млн грн.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали на основании заключения НАПК.