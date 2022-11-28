"Забув" задекларувати майна на понад 1,7 мільйона: до суду скеровано справу нардепа Волинця

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«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до ВАКС справу стосовно народного депутата України IХ скликання за обвинуваченням в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн (ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021)», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав 2 автомобіля, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким особам, а також дохід його цивільної дружини у сумі майже 95 тис. грн.

«Досудове розслідування розпочато Генеральним прокурором за рапортом прокурорів САП щодо виявлення відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Згодом ця інформація підтвердилась матеріалами перевірки НАЗК та результатами розслідування детективів НАБУ», - зазначається в повідомленні.

У САП зауважують, що вказана особа переховувалась від слідства, проте завдяки проведеним розшуковим заходам САП та НАБУ встановили його місцезнаходження та вручили усі необхідні процесуальні документи.

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Доповнення

Волинцю повідомили про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн.