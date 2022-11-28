"Забыл" задекларировать имущества более чем на 1,7 миллиона: в суд направлено дело нардепа Волынца

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«Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в ВАКС дело в отношении народного депутата Украины IХ созыва по обвинению в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, отличающихся от достоверных на 1,7 млн ​​грн (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции, действующей до 21.07.2021)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал 2 автомобиля, которыми он пользовался и на праве собственности принадлежат его близким лицам, а также доход его гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

«Досудебное расследование начато Генеральным прокурором по рапорту прокуроров САП по выявлению соответствующих сведений во время журналистского расследования. Впоследствии эта информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ», - отмечается в сообщении.

В САП отмечают, что указанное лицо скрывалось от следствия, однако благодаря проведенным розыскным мероприятиям САП и НАБУ установили его местонахождение и вручили все необходимые процессуальные документы.

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Дополнение

Волынцу сообщили о подозрении в преднамеренном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, отличающихся от достоверных данных на 1,7 млн ​​грн.