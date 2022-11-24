НАБУ оголосило у розшук нардепа Волинця

«НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

НАБУ і САП повідомили Волинцю про підозру 17 листопада.

Підозра Волинцю була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу журналістського розслідування у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.