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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25895 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 58860 перегляди

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НАБУ оголосило у розшук нардепа Волинця

НАБУ оголосило у розшук нардепа Волинця

Київ • УНН

 • 1271472 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук народного депутата з фракції «Батьківщина» Михайла Волинця, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення НАБУ.

«НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

НАБУ і САП повідомили Волинцю про підозру 17 листопада.

Підозра Волинцю була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу журналістського розслідування у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.

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