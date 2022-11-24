НАБУ оголосило у розшук нардепа Волинця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук народного депутата з фракції «Батьківщина» Михайла Волинця, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення НАБУ.
«НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
НАБУ і САП повідомили Волинцю про підозру 17 листопада.
Підозра Волинцю була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу журналістського розслідування у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.