НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца

«НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в общей сложности почти на 1,79 млн грн», - говорится в сообщении.

Напомним

НАБУ и САП сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября.

Подозрение Волынцу было вручено в рамках уголовного производства, которое в НАБУ было начато после выхода журналистского расследования в апреле 2021 года. Журналисты выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, не отображенном в декларации. Как установили журналисты, автомобиль зарегистрирован на сына народного депутата – Андрея Волынца.