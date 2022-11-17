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"Забув" задекларувати майна на понад 1,7 мільйона: нардепу повідомили про підозру

"Забув" задекларувати майна на понад 1,7 мільйона: нардепу повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 388402 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура поінформувала, що про підозру повідомили чинному народному депутату, який "забув" задекларувати майна на понад 1,7 млн грн, пише УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел у правоохоронних органах, йдеться про Михайла Волинця.

Цитата

"17 листопада (...) прокурор повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн", - повідомили у САП.

Деталі

Дії нардепа кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України

За даними САП, у декларації за 2020 рік народний депутат "не вказав 2 елітних автомобілі, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини у сумі майже 95 тис. грн". Загалом сума незадекларованого майна більш ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Досудове розслідування розпочато Генеральним прокурором за рапортом прокурорів САП щодо виявлення відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Згодом ця інформація підтвердилась матеріалами перевірки НАЗК та результатами розслідування детективів НАБУ.

Доповнення

Торік у травні САП подала позов про цивільну конфіскацію - було встановлено підстави вважати, що народний депутат Михайло Волинець отримав необґрунтований актив вартістю понад 7 млн гривень.

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