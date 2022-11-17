"Забыл" задекларировать имущества более чем на 1,7 миллиона: нардепу сообщили о подозрении

Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Волынце.

Цитата

"17 ноября (...) прокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в преднамеренном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, которые отличаются от достоверных данных на 1,7 млн ​​грн" , – сообщили в САП.

Детали

Действия нардепа квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

По данным САП, в декларации за 2020 год народный депутат "не указал 2 элитных автомобиля, которыми он пользовался и которые на праве собственности принадлежат его близким родственникам, а также доход его гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн". В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Досудебное расследование начато Генеральным прокурором по рапорту прокуроров САП по выявлению соответствующих сведений во время журналистского расследования. Впоследствии эта информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ.

Дополнение

В мае прошлого года САП подала иск о гражданской конфискации - было установлено основание считать, что народный депутат Михаил Волынец получил необоснованный актив стоимостью более 7 млн ​​гривен.