САП подала ще один позов про цивільну конфіскацію квартири нардепа

Додамо, що як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про нардепа від “Батьківщини” Михайла Волинця.

Цитата

“28 травня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України, та стягнення її в дохід держави”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата.

“У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави”, — зазначається в повідомлені.

Доповнення

Раніше САП просила стягнути на користь державного бюджету дохід народного депутата Іллі Киви від надання в оренду жомової ями.



В Україні 28 листопада набув чинності закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.