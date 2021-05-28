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САП подала ще один позов про цивільну конфіскацію квартири нардепа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала черговий позов про цивільну конфіскацію — встановлено підстави вважати, що народний депутат України Михайло Волинець отримав необґрунтований актив вартістю понад 7 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

САП подала ще один позов про цивільну конфіскацію квартири нардепа

Додамо, що як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про нардепа від “Батьківщини” Михайла Волинця.

Цитата

“28 травня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України, та стягнення її в дохід держави”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата.

“У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави”, — зазначається в повідомлені.

Доповнення

Раніше САП просила стягнути на користь державного бюджету дохід народного депутата Іллі Киви від надання в оренду жомової ями.

В Україні 28 листопада набув чинності закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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