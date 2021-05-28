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САП подала еще один иск о гражданской конфискации квартиры нардепа

Киев • УНН

 • 18928 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала очередной иск о гражданской конфискации — установлены основания считать, что народный депутат Украины Михаил Волынец получил необоснованный актив стоимостью более 7 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

САП подала еще один иск о гражданской конфискации квартиры нардепа

Добавим, что как стало известно УНН из собственных источников речь идет о нардепе от “Батькивщины” Михаиле Волынце.

Цитата

“28 мая 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн гривен, что принадлежит народному депутату Украины, и взыскание ее в доход государства”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки учитывая размер законных доходов депутата.

“В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскано в доход государства”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее САП просила взыскать в пользу государственного бюджета доход народного депутата Ильи Киви от предоставления в аренду жомовой ямы.

В Украине 28 ноября вступил в силу закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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