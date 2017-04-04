Забудовник розповів, як за останні роки змінився ринок житлової нерухомості

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Коливання валютного курсу та вплив вулиці — фактори, які суттєво впливають на будівельну сферу та ринок нерухомості. Про це розповів Голова правління — президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу холдингу. 

“Ринок став більш нестабільним, приблизно, як і курс долара. У зв’язку з подіями, що відбулися за ці роки в країні, були моменти, коли не зрозуміло було чого очікувати завтра і в якому напрямку рухатися. Через обвал гривні практично в 3 рази зросла ціна квадратного метра. Будь-яке коливання долара змушує нас переглядати ціноутворення. Мушу зазначити, що „Київміськбуд“ є чи не єдиною будівельною компанією, яка безпосередньо не прив’язана до долара. Але 60% ціни квадратного метра становить вартість будівельних матеріалів і комплектуючих, що закуповуються за долари. Інфляція і загальні процеси в економіці дають збільшення вартості ще на 10%”, — пояснив І.Кушнір.

Також на ринок впливає вулиця.

“Крім економічних факторів, на ринок впливає і вулиця, як би безглуздо це не звучало в правовій державі. Починаєш будівництво — мітинг під парканом, найняті молодики влаштовують шоу. Потім місяцями тягнуться суди та інші розгляди, а будувати ми не можемо”, — розповів голова правління.

Серед позитивних тенденцій — все частіше люди розглядають нерухомість як засіб збереження коштів.

“Банки лопаються — гроші губляться, зберігати під матрацом не зовсім безпечний варіант, ринок фондових паперів в країні майже не розвинений. Ось і виходить, що крах банківської системи переконав інвестора вкладати в квадратні метри, які на сьогоднішній день є найкращою альтернативою депозитарію”, — резюмував І.Кушнір.

 

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