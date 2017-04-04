Застройщик рассказал, как за последние годы изменился рынок жилой недвижимости

"Рынок стал более нестабильным, примерно, как и курс доллара. В связи с происшедшими за эти годы событиями в стране, были моменты, когда не понятно было чего ожидать завтра и в каком направлении двигаться. Из-за обвала гривны практически в 3 раза выросла цена квадратного метра. Любое колебание доллара вынуждает нас пересматривать ценообразование. Должен отметить, что «Киевгорстрой» является чуть ли не единственной строительной компанией, которая напрямую не привязана к доллару. Но 60% цены квадратного метра составляет стоимость строительных материалов и комплектующих, которые закупаются за доллары. Инфляция и общие процессы в экономике дают увеличение стоимости еще на 10%", - пояснил И.Кушнир.

Также на рынок влияет улица.

"Кроме экономических факторов, на рынок влияет и улица, как бы нелепо это не звучало в правовом государстве. Начинаешь стройку – митинг под забором, нанятые молодчики устраивают шоу. Потом месяцами тянутся суды и прочие разбирательства, а строить мы не можем", - рассказал председатель правления.

Среди положительных тенденций - все чаще люди рассматривают недвижимость как инструмент сохранения средств.

"Банки лопаются - деньги теряются, дома под матрасом не самый безопасный вариант, рынок фондовых бумаг в стране почти не развит. Вот и получается, что крах банковской системы подстегнул инвестора вкладывать в квадратные метры, которые на сегодняшний день являются лучшей альтернативой депозитарию", - резюмировал И.Кушнир.