Застройщик рассказал, как за последние годы изменился рынок жилой недвижимости

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101254 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116690 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175479 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128507 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123953 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116639 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107478 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103893 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Застройщик рассказал, как за последние годы изменился рынок жилой недвижимости

Застройщик рассказал, как за последние годы изменился рынок жилой недвижимости

Киев  •  УНН

 • 11882 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Колебания валютного курса и влияние улицы - факторы, которые существенно влияют на строительную сферу и рынок недвижимости. Об этом рассказал председатель правления - президент ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу холдинга.

"Рынок стал более нестабильным, примерно, как и курс доллара. В связи с происшедшими за эти годы событиями в стране, были моменты, когда не понятно было чего ожидать завтра и в каком направлении двигаться. Из-за обвала гривны практически в 3 раза выросла цена квадратного метра. Любое колебание доллара вынуждает нас пересматривать ценообразование. Должен отметить, что «Киевгорстрой» является чуть ли не единственной строительной компанией, которая напрямую не привязана к доллару. Но 60% цены квадратного метра составляет стоимость строительных материалов и комплектующих, которые закупаются за доллары. Инфляция и общие процессы в экономике дают увеличение стоимости еще на 10%", - пояснил И.Кушнир.

Также на рынок влияет улица.

"Кроме экономических факторов, на рынок влияет и улица, как бы нелепо это не звучало в правовом государстве. Начинаешь стройку – митинг под забором, нанятые молодчики устраивают шоу. Потом месяцами тянутся суды и прочие разбирательства, а строить мы не можем", - рассказал председатель правления.

Среди положительных тенденций - все чаще люди рассматривают недвижимость как инструмент сохранения средств.

"Банки лопаются - деньги теряются, дома под матрасом не самый безопасный вариант, рынок фондовых бумаг в стране почти не развит. Вот и получается, что крах банковской системы подстегнул инвестора вкладывать в квадратные метры, которые на сегодняшний день являются лучшей альтернативой депозитарию", - резюмировал И.Кушнир.

 

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