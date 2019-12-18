Забудовник розповів, скільки часу займає підключення новобудови до комунікацій

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Одна з основних проблем, з якою стикаються на сьогодні забудовники при будівництві житлових будинків, це підключення до мереж електро- та водопостачання. Приєднання може тривати до півтора року. Про це розповів президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми не просто стикаємося - зараз це одна з основних проблем і для нас, і для всіх наших колег. Ми говоримо про це всюди і на всіх рівнях. Ця ситуація б'є по нас і нашій репутації, і від цього страждають наші інвестори, наші громадяни. На сьогодні ця проблема зарегульована так, що навіть при наявності грошей неможливо підключитися до мереж на постійній основі, не пройшовши всі кола пекла, які тривають, щонайменше, півтора-два роки. З урахуванням того, що всі будівельники, які будують, спочатку намагаються побудувати будинки, а потім в кінці займаються мережами, це додає рік-півтора. Тому що такої кількості грошей на підключення до мереж у будівельної компанії немає. У європейських державах при дозволі на будівництво будинку енерго- і водопостачальна компанії самі підводять мережі, тому що вони зацікавлені в тому, щоб електрику або воду купували саме у них, а не у когось іншого. У нас же абсурд: ми створюємо їм додатковий ринок, покупця їхніх послуг, але обкладені податками. Вважаю, що цей закон однозначно потрібно переробляти", - розповів Кушнір.

При цьому керівник холдингу зазначив, що з подібними проблемами стикаються усі об'єкти, що перебувають на стадії підключення.

"Справа йде таким чином: ми уклали договір і повинні заплатити 60 млн грн. Коли гроші надходять на рахунок "Київенерго", воно має провести тендер. Тендер триває три-чотири місяці, потім визначають переможця, який за ці гроші купує матеріал (це ще два-три місяці), а потім приступає до виконання робіт (це ще шість місяців). За цей час змінюється курс. Зазвичай їм в кінці грошей не вистачає, вони не закінчують. Здають все це в експлуатацію ще два-три місяці. Тільки потім вони підписують договір "на приєднання", що у підсумку дає можливість інвесторам платити за цю електрику за будівельним тарифом, тобто, за промисловим, а не за звичайним, як для нормальних людей. Це, м'яко кажучи, нечесно і неправильно", - пояснив президент ХК" Київміськбуд ".

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