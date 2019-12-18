Застройщик рассказал, сколько времени занимает подключение новостройки к коммуникациям

"Мы не просто сталкиваемся - сейчас это одна из основных проблем и для нас, и для всех наших коллег. Мы говорим об этом везде и на всех уровнях. Эта ситуация бьет по нам и нашей репутации, и от этого страдают наши инвесторы, наши граждане. На сегодняшний день эта проблема зарегулирована так, что даже при наличии денег невозможно подключиться к сетям на постоянной основе, не пройдя все круги ада, которые длятся, по меньшей мере, полтора-два года. С учетом того, что все строители, которые строят, сначала пытаются построить дома, а потом в конце занимаются сетями, это добавляет год-полтора. Потому что такого количества денег на подключение к сетям у строительной компании нет. В европейских государствах при разрешении на строительство дома энерго- и водопоставляющая компании сами подводят сети, потому что они заинтересованы в том, чтобы электричество или воду покупали именно у них, а не у кого-то другого. У нас же абсурд: мы создаем им дополнительный рынок, покупателя их услуг, но обложены податями. Считаю, что этот закон однозначно нужно переделывать", - рассказал Кушнир.

При этом руководитель холдинга отметил, что с подобными проблемами сталкиваются все объекты, находящиеся на стадии подключения.

"Дело обстоит следующим образом: мы заключили договор и должны заплатить 60 млн грн. Когда деньги поступают на счет "Киевэнерго", оно должно провести тендер. Тендер длится три-четыре месяца, потом определяют победителя, который за эти деньги закупает материал (это еще два-три месяца), а потом приступает к выполнению работ (это еще шесть месяцев). За это время меняется курс. Обычно им в конце денег не хватает, они не заканчивают. Сдают все это в эксплуатацию еще два-три месяца. Только потом они подписывают договор "на присоединение", что в конечном итоге дает возможность инвесторам платить за это электричество по строительному тарифу, то есть, по промышленному, а не по обычному, как для нормальных людей. Это, мягко говоря, нечестно и неправильно", - пояснил президент ХК "Киевгорстрой".