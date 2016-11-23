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Забудовник Круглоуніверситетської оскаржив до суду рішення місцевого архбудконтролю

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Компанія БЦ “Діамант хол”, яка будує виставковий центр по вул. Круглоуніверситетська у м. Києві, не погоджуючись з рішенням столичного держархбудконтролю про заборону проведення будробіт, звернулася до суду. Про це УНН повідомив забудовник.

Забудовник Круглоуніверситетської оскаржив до суду рішення місцевого архбудконтролю

За словами представниці компанії Л. Бугайчук, припис Департаменту державного-архітектурного контролю щонайменше носить заангажований характер.

“Так, тому що, документи, які на вимогу контролерів в рамках перевірки надавалися нашою компанією, просто проігнорували. Я вже не буду розказувати про те, що під час самих перевірок був порушений порядок їх проявлення. Нам навіть не надали акту про перевірку. Ми його отримали лише з часом,” — сказала вона.

За словами Л. Бугайчук, компанія має всі належні та передбачені законом дозволи на проведення будівельних робіт, і в профільному департаменті КМДА про це прекрасно обізнані.

“Інша справа, що йде тиск на бізнес, який можна зупинити лише судовими рішеннями. Тому ми оскаржили припис у судовому порядку”, — сказала вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, господарський суд Києва повторно визнав законним право власності столичного забудовника БЦ “Діамант хол” на землю.

Також нагадаємо, згідно з документами Державної архітектурної інспекції України, на виконання будівельних робіт за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1 наявний відповідний дозвіл.

Крім того, БЦ “Діамант хол” також виграв суд у КП “Київблагоустрій”.

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