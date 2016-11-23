Забудовник Круглоуніверситетської оскаржив до суду рішення місцевого архбудконтролю

За словами представниці компанії Л. Бугайчук, припис Департаменту державного-архітектурного контролю щонайменше носить заангажований характер.

“Так, тому що, документи, які на вимогу контролерів в рамках перевірки надавалися нашою компанією, просто проігнорували. Я вже не буду розказувати про те, що під час самих перевірок був порушений порядок їх проявлення. Нам навіть не надали акту про перевірку. Ми його отримали лише з часом,” — сказала вона.

За словами Л. Бугайчук, компанія має всі належні та передбачені законом дозволи на проведення будівельних робіт, і в профільному департаменті КМДА про це прекрасно обізнані.

“Інша справа, що йде тиск на бізнес, який можна зупинити лише судовими рішеннями. Тому ми оскаржили припис у судовому порядку”, — сказала вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, господарський суд Києва повторно визнав законним право власності столичного забудовника БЦ “Діамант хол” на землю.

Також нагадаємо, згідно з документами Державної архітектурної інспекції України, на виконання будівельних робіт за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1 наявний відповідний дозвіл.

Крім того, БЦ “Діамант хол” також виграв суд у КП “Київблагоустрій”.