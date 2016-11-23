Застройщик Круглоуниверситетской обжаловал в суде решение местного архстройконтроля

По словам представительницы компании Л. Бугайчук, предписание Департамента государственного архитектурного контроля меньшей мере носит заангажированный характер.

"Да, потому что, документы, которые по требованию контролеров в рамках проверки предоставлялись нашей компанией, просто проигнорировали. Я не буду рассказывать о том, что во время самих проверок был нарушен порядок их проведения. Нам даже не дали акта о проверке. Мы его получили только со временем ", - сказала она.

По словам Л. Бугайчук, компания имеет все необходимые и предусмотренные законом разрешения на проведение строительных работ, и в профильном департаменте КГГА об этом прекрасно осведомлены.

"Другое дело, что идет давление на бизнес, который можно остановить только судебными решениями. Поэтому мы обжаловали предписание в судебном порядке ", - сказала она.

Напомним, как сообщал УНН, хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика БЦ "Диамант холл" на землю.

Также напомним, согласно документам Государственной архитектурной инспекции Украины, на выполнение строительных работ по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1 имеется соответствующие разрешение.

Кроме того, БЦ "Диамант холл" также выиграл суд у КП "Киевблагоустройство".