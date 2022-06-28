Забруднення спричиняє 10% випадків раку в Європі - звіт

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40693 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 87771 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 126558 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 177966 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 174799 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172750 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149388 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115885 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108967 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 311495 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 41429 перегляди

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 28649 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 37063 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 27677 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 48117 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 186126 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 311495 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572076 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515533 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 48117 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93230 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120793 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143804 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157300 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Забруднення спричиняє 10% випадків раку в Європі - звіт

Забруднення спричиняє 10% випадків раку в Європі - звіт

Київ • УНН

 • 233937 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Вплив забруднення повітря, радіоактивного радону, ультрафіолетового випромінювання, азбесту, деяких хімікатів та інших забруднюючих речовин спричиняє понад 10 відсотків усіх випадків раку в Європі, йдеться у звіті Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), пише УНН з посиланням на EUobserver.

Деталі

З більш ніж трьома мільйонами нових пацієнтів та 1,3 мільйонами смертей щороку рак став одним з основних пріоритетів Європейської комісії з охорони здоров'я, що спонукало до представлення законодавчих пропозицій щодо скорочення забруднення повітря та води.

Очільник EEA Ганс Бруйнінкс сказав, що скорочення забруднення стане "ефективною інвестицією" у добробут громадян.

Забруднення повітря саме по собі є причиною близько одного відсотка всіх випадків раку, зокрема раку легенів, і близько двох відсотків усіх смертей від раку в Європі. Але нещодавні дослідження також виявили зв'язок між тривалим впливом твердих частинок (тип забруднювача повітря) та лейкемією, повідомляє EEA.

У той час як ЄС встановив юридично обов'язкові стандарти якості повітря для боротьби із забрудненням повітря у 2015 році, переважна більшість населення Європи, як і раніше, піддається впливу концентрацій забруднювачів повітря, що перевищують міжнародні рекомендації ВООЗ щодо якості повітря. Наразі щодо 18 держав-членів триває 29 процедур щодо порушень за недотримання чинних правил ЄС щодо якості повітря. Підраховано, що скорочення забруднення повітря до рекомендованих ВООЗ рівнів у ЄС може запобігти 51 213 передчасним смертям щорічно.

Проте інші чинники у довкіллі також пов'язані з раком.

Вплив токсичних викидів радону в будинках пов'язаний з двома відсотками випадків раку, у той час як ультрафіолетове випромінювання, яке переважно випромінюється сонцем, за оцінками, є причиною до чотирьох відсотків усіх випадків захворювання в Європі. І EEA зазначає, що підвищення температури, пов'язане зі зміною клімату, може спонукати людей проводити більше часу на відкритому повітрі. "Без додаткових профілактичних заходів підвищення рівня ультрафіолетового випромінювання в Європі, ймовірно, призведе до зростання захворюваності на рак шкіри", - попередило агентство.

Вплив азбесту та деяких хімічних речовин, таких як ПФАС та небезпечні пестициди, також перераховані EEA як фактори ризику розвитку раку. За оцінками, на частку азбесту припадає 55-88% усіх випадків раку легенів, пов'язаних із роботою. Так само у значній частині випадків впливу хімічних речовин піддаються на робочому місці — за оцінками, близько 17% працівників ЄС зазнають впливу небезпечних хімічних речовин не менше чверті свого робочого часу.

Доповнення

Загалом у ЄС, як повідомляється, щорічно виробляється та споживається 34 мільйони токсичних хімічних речовин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'яНовини Світу
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42