Забруднення спричиняє 10% випадків раку в Європі - звіт

Деталі

З більш ніж трьома мільйонами нових пацієнтів та 1,3 мільйонами смертей щороку рак став одним з основних пріоритетів Європейської комісії з охорони здоров'я, що спонукало до представлення законодавчих пропозицій щодо скорочення забруднення повітря та води.

Очільник EEA Ганс Бруйнінкс сказав, що скорочення забруднення стане "ефективною інвестицією" у добробут громадян.

Забруднення повітря саме по собі є причиною близько одного відсотка всіх випадків раку, зокрема раку легенів, і близько двох відсотків усіх смертей від раку в Європі. Але нещодавні дослідження також виявили зв'язок між тривалим впливом твердих частинок (тип забруднювача повітря) та лейкемією, повідомляє EEA.

У той час як ЄС встановив юридично обов'язкові стандарти якості повітря для боротьби із забрудненням повітря у 2015 році, переважна більшість населення Європи, як і раніше, піддається впливу концентрацій забруднювачів повітря, що перевищують міжнародні рекомендації ВООЗ щодо якості повітря. Наразі щодо 18 держав-членів триває 29 процедур щодо порушень за недотримання чинних правил ЄС щодо якості повітря. Підраховано, що скорочення забруднення повітря до рекомендованих ВООЗ рівнів у ЄС може запобігти 51 213 передчасним смертям щорічно.

Проте інші чинники у довкіллі також пов'язані з раком.

Вплив токсичних викидів радону в будинках пов'язаний з двома відсотками випадків раку, у той час як ультрафіолетове випромінювання, яке переважно випромінюється сонцем, за оцінками, є причиною до чотирьох відсотків усіх випадків захворювання в Європі. І EEA зазначає, що підвищення температури, пов'язане зі зміною клімату, може спонукати людей проводити більше часу на відкритому повітрі. "Без додаткових профілактичних заходів підвищення рівня ультрафіолетового випромінювання в Європі, ймовірно, призведе до зростання захворюваності на рак шкіри", - попередило агентство.

Вплив азбесту та деяких хімічних речовин, таких як ПФАС та небезпечні пестициди, також перераховані EEA як фактори ризику розвитку раку. За оцінками, на частку азбесту припадає 55-88% усіх випадків раку легенів, пов'язаних із роботою. Так само у значній частині випадків впливу хімічних речовин піддаються на робочому місці — за оцінками, близько 17% працівників ЄС зазнають впливу небезпечних хімічних речовин не менше чверті свого робочого часу.

Доповнення

Загалом у ЄС, як повідомляється, щорічно виробляється та споживається 34 мільйони токсичних хімічних речовин.