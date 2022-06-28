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Загрязнение приводит к 10% случаев рака в Европе - отчет

Загрязнение приводит к 10% случаев рака в Европе - отчет

Киев • УНН

 • 233932 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Влияние загрязнения воздуха, радиоактивного радона, ультрафиолетового излучения, асбеста, некоторых химикатов и других загрязняющих веществ вызывает более 10 процентов всех случаев рака в Европе, говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA), пишет УНН со ссылкой на EUobserver.

Детали

С более чем тремя миллионами новых пациентов и 1,3 миллионами смертей ежегодно рак стал одним из основных приоритетов Европейской комиссии по здравоохранению, что побудило к представлению законодательных предложений по сокращению загрязнения воздуха и воды.

Глава EEA Ганс Бруйнинкс сказал, что сокращение загрязнения станет "эффективной инвестицией" в благосостояние граждан.

Загрязнение воздуха само по себе является причиной около одного процента всех случаев рака, в том числе рака легких, и около двух процентов всех смертей от рака в Европе. Но недавние исследования также обнаружили связь между продолжительным влиянием твердых частиц (тип загрязнителя воздуха) и лейкемией, сообщает EEA.

В то время как ЕС установил юридически обязательные стандарты качества воздуха для борьбы с загрязнением воздуха в 2015 году, подавляющее большинство населения Европы по-прежнему подвергается влиянию концентраций загрязнителей воздуха, превышающих международные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха. В настоящее время в отношении 18 государств-членов продолжается 29 процедур по нарушениям за несоблюдение действующих правил ЕС по качеству воздуха. Подсчитано, что сокращение загрязнения воздуха до рекомендованных ВОЗ уровней в ЕС может предотвратить 51 213 преждевременных смертей ежегодно.

Однако другие факторы в окружающей среде также связаны с раком.

Влияние токсичных выбросов радона в домах связано с двумя процентами случаев рака, в то время как ультрафиолетовое излучение, преимущественно излучаемое солнцем, по оценкам, является причиной до четырех процентов всех случаев заболевания в Европе. И EEA отмечает, что повышение температуры, связанное с изменением климата, может побуждать людей проводить больше времени на открытом воздухе. "Без дополнительных профилактических мер повышения уровня ультрафиолетового излучения в Европе, вероятно, приведет к росту заболеваемости раком кожи", - предупредило агентство.

Воздействие асбеста и некоторых химических веществ, таких как ПФАС и опасные пестициды, также перечислены EEA как факторы риска развития рака. По оценкам, на долю асбеста приходится 55-88% всех случаев рака легких, связанных с работой. Так же в значительной части случаев воздействия химических веществ подвергаются на рабочем месте — по оценкам, около 17% работников ЕС подвергаются влиянию опасных химических веществ не менее четверти своего рабочего времени.

Дополнение

Всего в ЕС, как сообщается, ежегодно производится и потребляется 34 миллиона токсичных химических веществ.

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