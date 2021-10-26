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Забруднення питної води: в Албанії отруїлося майже 400 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Албанії в місті Круя через потрапляння стічних вод в резервуари з питною рідиною отруїлися майже 400 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Albanian Daily News.

Забруднення питної води: в Албанії отруїлося майже 400 людей

Деталі

На підставі фізико-хімічних аналізів, оприлюднених Kruje Water Supply and Sewerage, причиною отруєння жителів міста могла стати наявність аміаку понад норму у воді. Припускається, що до забруднення питної води призвели сильні дощі.

Отруєні люди були направлені в лікарні Албанії. Для них забезпечено лікування, всі вони знаходяться під наглядом фахівців. Про випадки зі значними проблемами для здоров’я людей не повідомляється.

У Крую прибули міністр охорони здоров'я Огерта Манастирліу та голова інспекції охорони здоров'я В'єлца Брахо.

Президент Албанії Ілір Мета висловив стурбованість за фактом масового отруєння.

Нагадаємо

У Єкатеринбурзі за останні кілька днів 18 осіб померли в результаті отруєння метиловим спиртом, який на розлив продавали на одному з ринків міста.

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