Росія: у Єкатеринбурзі від отруєння метанолом загинули 18 людей

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"За версією слідства, в період з 7 по 14 жовтня 2021 року на території Чкаловського району міста Єкатеринбурга декількома особами була збуту громадянам спиртомістка рідина (метиловий спирт), що представляє небезпеку для життя і здоров'я споживачів. В результаті вживання всередину зазначеної рідини загинули 18 осіб" , - йдеться в повідомленні.

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Сурогат пропонувався людям на Ботанічному ринку міста. Керівник пресслужби регіонального ГУ МВС Валерій Горєлих повідомив, що співробітники поліції встановили і затримали двох підозрюваних - місцевих жителів, які поширювали отруйну рідину.

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На початку жовтня відбулося масове отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області. В цілому постраждали 67 осіб, 35 з них загинули. Як стало відомо, спирт, яким вони отруїлися, використовувався для виробництва засобів проти корозії. За кількістю жертв це найбільше масове отруєння підробленим алкоголем після отруєння метанолом в Іркутській області п'ять років тому, коли постраждали 123 людини.