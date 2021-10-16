Россия: в Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Екатеринбурге за последние несколько дней 18 человек умерли в результате отравления метиловым спиртом, который на разлив продавали на одном из рынков города. Сообщение этом в субботу, 16 октября обнародовала пресс-служба регионального следственного управления СКР РФ, передает УНН.
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“По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт), представляющий опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате приема внутрь указанной жидкости погибли 18 человек”, — говорится в сообщении.
Детали
Суррогат предлагался людям на Ботаническом рынке города. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых — местных жителей, которые распространяли ядовитую жидкость.
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Добавим
В начале октября произошло массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области. В общей сложности пострадали 67 человек, 35 из них погибли. Как стало известно, спирт, которым они отравились, использовался для производства средств против коррозии. По количеству жертв это самое массовое отравление поддельным алкоголем после отравления метанолом в Иркутской области пять лет назад, когда пострадали 123 человека.