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Загрязнение питьевой воды: в Албании отравилось около 400 человек

Киев • УНН

 • 20774 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Албании в городе Круя из-за попадания сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью отравились около 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Albanian Daily News.

Загрязнение питьевой воды: в Албании отравилось около 400 человек

Подробности

На основании физико-химических анализов, обнародованных Kruje Water Supply and Sewerage, причиной отравления жителей города могло стать наличие аммиака сверх нормы в воде. Предполагается, что загрязнение питьевой воды привели сильные дожди.

Отравившиеся люди были направлены в больницы Албании. Для них обеспечено лечение, все они находятся под наблюдением специалистов. О случаях со значительными проблемами для здоровья людей не сообщается.

В Крую прибыли министр здравоохранения Огерта Манастырлиу и глава инспекции здравоохранения Вьелца Брахо.

Президент Албании Илир Мэтта выразил обеспокоенность по факту массового отравления.

Напомним

В Екатеринбурге за последние несколько дней 18 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом, который на разлив продавали на одном из рынков города.

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