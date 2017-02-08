Заборгованість із зарплат на початок січня становила 1,8 млрд грн - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Україні станом на 1 січня заборгованість з виплати заробітної плати становила 1,8 млрд грн, що на 4,8% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року. Про це сьогодні сказав голова Державної служби статистики Ігор Вернер на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Сума заборгованості з виплати зарплати станом на 1 січня становила 1,8 млрд грн, що на 4,8% менше, ніж на початок минулого року", - розповів він.
За словами І.Вернера, основна частка суми невиплаченої зарплати припалала на промисловість - 74%.
"Зменшення заборгованості з зарплати відбувалося за рахунок зменшення заборгованості саме на економічно активних підприємствах", - уточнив він.
І.Вернер зазначив, що станом на 1 січня заборгованість на економічно активних підпииємствах становила 1,1 млрд грн, що 14,2% менше у порівнянні з січнем 2016 року.
Нагадаємо, Луганщина і Донеччина залишилися лідерами за заборгованістю із зарплат.