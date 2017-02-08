Задолженность по зарплатам на начало января составила 1,8 млрд грн - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Украине по состоянию на 1 января задолженность по выплате заработной платы составила 1,8 млрд грн, что на 4,8% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года. Об этом сказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Сумма задолженности по выплате зарплаты по состоянию на 1 января составила 1,8 млрд грн, что на 4,8% меньше, чем на начало прошлого года", - рассказал он.
По словам И.Вернера, основная доля суммы невыплаченной зарплаты припадает на промышленность - 74%.
"Уменьшение задолженности по зарплатам происходило за счет уменьшения задолженности именно на экономически активных предприятиях", - уточнил он.
И.Вернер отметил, что по состоянию на 1 января задолженность на экономически активных предприятиях составила 1,1 млрд грн, что на 14,2% меньше по сравнению с январем 2016 года.
Напомним, Луганская и Донецкая области остались лидерами по задолженности по зарплате.