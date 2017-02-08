Задолженность по зарплатам на начало января составила 1,8 млрд грн - Госстатистики

"Сумма задолженности по выплате зарплаты по состоянию на 1 января составила 1,8 млрд грн, что на 4,8% меньше, чем на начало прошлого года", - рассказал он.

По словам И.Вернера, основная доля суммы невыплаченной зарплаты припадает на промышленность - 74%.

"Уменьшение задолженности по зарплатам происходило за счет уменьшения задолженности именно на экономически активных предприятиях", - уточнил он.

И.Вернер отметил, что по состоянию на 1 января задолженность на экономически активных предприятиях составила 1,1 млрд грн, что на 14,2% меньше по сравнению с январем 2016 года.

Напомним, Луганская и Донецкая области остались лидерами по задолженности по зарплате.