За Вінницю! У МВС показали, як нацгвардійці знищують ворога за допомогою "Гвоздики"

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Як повідомили у МВС, калинівські військовослужбовці мстяться окупантам за загибель вінничан. Нацгвардійці відповідають окупантам, не шкодуючи снарядів із самохідної артилерійської установки "Гвоздика".

"По московським п...рам за Вінницю! Гармата! Пішов!" - чути на відео слова військових.

Нагадаємо

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.

Серед 25 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.