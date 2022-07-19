За Вінницю! У МВС показали, як нацгвардійці знищують ворога за допомогою "Гвоздики"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України оприлюднили відео, як нацгвардійці на Луганщині знищують ворога за допомогою "Гвоздики", передає УНН.
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Як повідомили у МВС, калинівські військовослужбовці мстяться окупантам за загибель вінничан. Нацгвардійці відповідають окупантам, не шкодуючи снарядів із самохідної артилерійської установки "Гвоздика".
"По московським п...рам за Вінницю! Гармата! Пішов!" - чути на відео слова військових.
Нагадаємо
14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.
Серед 25 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.