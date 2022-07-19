За Винницу! В МВД показали, как нацгвардейцы уничтожают врага с помощью "Гвоздики"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины обнародовали видео, как нацгвардейцы в Луганской области уничтожают врага с помощью "Гвоздики", передает УНН.
Детали
Как сообщили в МВД, калиновские военнослужащие мстят оккупантам за гибель винничан. Нацгвардейцы отвечают оккупантам, не жалея снарядов из самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".
"По московским п...рам за Винницу! Пушка! Пошел!" - слышно на видео слова военных.
Напомним
14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.
Среди 25 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали –68, в том числе четырех детей.