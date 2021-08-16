За вихідні на Київщині сталося понад 80 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 14-15 серпня, сталося понад 80 дорожньо-транспортних пригод. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
Цитата:
“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 81 ДТП без потерпілих та 4 ДТП з потерпілими”, — повідомили у пресслужбі.
Доповнення
З 1 червня 2020 року запрацювали камери автоматичної фіксації правопорушень на дорогах. Перші камери встановили у столиці та Київській області, потім — у Львівській та Миколаївській областях.
У МВС очікують, що автофіксація допоможе уникнути майже тисячі ДТП за 10 років.