За выходные в Киевской области произошло более 80 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 14-15 августа, произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 81 ДТП без пострадавших и 4 ДТП с пострадавшими", - сообщили в пресс-службе.
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С 1 июня 2020 заработали камеры автоматической фиксации правонарушений на дорогах. Первые камеры установили в столице и Киевской области, затем - во Львовской и Николаевской областях.
В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет.