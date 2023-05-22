За вечір ворог двічі обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Станом на 22:00 ОК “Північ” повідомляє, що російські війська обстріляли двічі прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, пише УНН.
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Після 17:00 було зафіксовано 2 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Карповичі, Чернігівщина, повідомляє ОК “Північ”. Також близько 20:00 було зафіксовано 7 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Соснівка, Сумщина.
Інформація щодо постраждалих чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
Нагадаємо
російські окупанти стали інтенсивніше обстрілювати прикордонні громади Охтирського району, що на Сумщині. З метою захисту жителів вживаються заходи, включаючи евакуацію тих, хто бажає переселитися в безпечні місця.