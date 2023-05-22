За вечер враг дважды обстрелял приграничье Черниговщины и Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. По состоянию на 22:00 ОК “Север” сообщает, что российские войска обстреляли дважды приграничные территории Черниговской и Сумской областей, пишет УНН.
Детали
После 17:00 было зафиксировано 2 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Карповичи, Черниговщина, сообщает ОК “Север”. Также около 20:00 было зафиксировано 7 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Сосновка, Сумщина.
Информация о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.
Напомним
российские оккупанты стали интенсивнее обстреливать приграничные общины Ахтырского района Сумской области. С целью защиты жителей принимаются меры, включая эвакуацию тех, кто желает переселиться в безопасные места.