За вечер враг дважды обстрелял приграничье Черниговщины и Сумщины

Детали

После 17:00 было зафиксировано 2 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Карповичи, Черниговщина, сообщает ОК “Север”. Также около 20:00 было зафиксировано 7 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Сосновка, Сумщина.

Информация о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним

российские оккупанты стали интенсивнее обстреливать приграничные общины Ахтырского района Сумской области. С целью защиты жителей принимаются меры, включая эвакуацию тех, кто желает переселиться в безопасные места.