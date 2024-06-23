За вчора росіяни вбили двох цивільних на Донеччині
Київ • УНН
Вчора в результаті російського обстрілу Торецька Донецької області загинули два мирних жителя і четверо отримали поранення.
Вчора, 22 червня, у Торецьку на Донеччині загинуло 2 людини, а 4 дістали поранення. Про це повідомляє Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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22 червня росіяни вбили двох мешканців Донеччини в місті Торецьк, а ще четверо людей в області отримали поранення.
З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 2015 цивільних.
Загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині наведена без урахування Маріуполя та Волновахи.
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Сили оборони стримують ворога на напрямку Горлівка-Торецьк, помірну активність ворог проявляє на Сіверському напрямку, найбільше боїв з початку доби - на Покровському напрямку.
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