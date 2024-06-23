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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3908 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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За вчора росіяни вбили двох цивільних на Донеччині

Київ • УНН

 • 35165 перегляди

Вчора в результаті російського обстрілу Торецька Донецької області загинули два мирних жителя і четверо отримали поранення.

За вчора росіяни вбили двох цивільних на Донеччині

Вчора, 22 червня, у Торецьку на Донеччині загинуло 2 людини, а 4 дістали поранення. Про це повідомляє Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

22 червня росіяни вбили двох мешканців Донеччини в місті Торецьк, а ще четверо людей в області отримали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 2015 цивільних.

Загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині наведена без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо

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