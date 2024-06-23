Вчера, 22 июня, в Торецке Донецкой области погибли 2 человека, а еще 4 получили ранения. Об этом сообщает Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

22 июня россияне убили двух жителей Донетчины в городе Торецк, а еще четыре человека в области получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибло 2015 гражданских.

Общее количество жертв российской агрессии в Донецкой области приведено без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

Силы обороны сдерживают врага на направлении Горловка-Торецк, умеренную активность враг проявляет на Северском направлении, больше всего боев с начала суток - на Покровском направлении.

За сутки страна-террорист потеряла 1270 военнослужащих