Вчера в результате российского обстрела Торецка Донецкой области погибли два мирных жителя и четверо получили ранения.
Вчера, 22 июня, в Торецке Донецкой области погибли 2 человека, а еще 4 получили ранения. Об этом сообщает Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Детали
22 июня россияне убили двух жителей Донетчины в городе Торецк, а еще четыре человека в области получили ранения.
С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибло 2015 гражданских.
Общее количество жертв российской агрессии в Донецкой области приведено без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
Силы обороны сдерживают врага на направлении Горловка-Торецк, умеренную активность враг проявляет на Северском направлении, больше всего боев с начала суток - на Покровском направлении.
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