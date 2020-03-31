За три роки горілка подорожчала на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. За три роки вартість горілки в Україні зросла на 30%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у лютому 2020 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала в середньому 92,17 грн, тоді як у лютому 2017 року — 71,51 грн.
Вартість столового вина вітчизняного виробництва також зросла — на 25,6%. У лютому 2020 року пляшка вина об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 66,3 грн, тоді як у лютому 2017 року — 52,8 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алкоголь знімає стрес - учені
Зросла також вартість пива вітчизняного виробництва — на 36,2%, до 17,3 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання показників виробництва горілки. За рік - на трохи більше, ніж 6%.
До ТОП-5 вітчизняних виробників цього алкогольного напою експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").
Додамо, що одна українська середньостатистична сім'я витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.