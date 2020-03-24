Алкогольные напитки: пива производим меньше, а водки - больше
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За год (февраль 2020 до февраля 2019 гг.) производство водки в Украине выросло на 6,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Производство ликеров также возросло - на 30,1%.
Достаточно существенно Украина нарастила производство слабоалкогольных напитков - на 27,4%, пива - солодового - сократила на 7%.
Статистические данные также свидетельствуют о существенном сокращении производства вин игристых - на 11,7%, вермутов - на 66%.
Как писал УНН, Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и баней.
Напомним, что в ТОП-5 производителей качественной украинской водки, эксперты отнесли: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф "), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник","Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").
Добавим, что одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.