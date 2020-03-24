Алкогольні напої: пива виробляємо менше, а горілки - більше
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За рік (лютий 2020 до лютого 2019 рр.) виробництво горілки в Україні зросло на 6,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Виробництво лікерів також зросло – на 30,1%.
Досить суттєво Україна наростила виробництво слабоалкогольних напоїв - на 27,4%, пива - солодового – скоротила на 7%.
Статистичні дані також свідчать про суттєве скорочення виробництва вин ігристих - на 11,7%, вермутів - на 66%.
Як писав УНН, Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив боротися з коронавірусом горілкою і лазнею.
Нагадаємо, що до ТОП-5 виробників якісної української горілки, експерти віднесли: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").
Додамо, що одна українська середньостатистична родина витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.