Алкогольні напої: пива виробляємо менше, а горілки - більше

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КИЇВ. 24 березня. УНН. За рік (лютий 2020 до лютого 2019 рр.) виробництво горілки в Україні зросло на 6,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Виробництво лікерів також зросло – на 30,1%.

Досить суттєво Україна наростила виробництво слабоалкогольних напоїв - на 27,4%, пива - солодового – скоротила на 7%.

Статистичні дані також свідчать про суттєве скорочення виробництва вин ігристих - на 11,7%, вермутів - на 66%.

Як писав УНН, Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив боротися з коронавірусом горілкою і лазнею.

Нагадаємо, що до ТОП-5 виробників якісної української горілки, експерти віднесли: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Додамо, що одна українська середньостатистична родина витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.

Українські Національні Новини

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