Алкоголь знімає стрес - учені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Помірне споживання алкоголю допомагає розслабитися і зняти напругу. До такого висновку прийшли американські вчені з університету Вейк Форест (Wake Forest University), передає УНН з посиланням на Science Daily.
Так, під час дослідження вчені вводили тваринам дозу алкоголю, достатню для блокування NMDA-рецепторів.
"Це білки, пов'язані з навчанням і пам'яттю. При взаємодії з іншим білком (FMRP) алкоголь перетворював гамма-аміномасляну кислоту - найважливіший гальмівний нейромедіатор центральної нервової системи - у стимулятор нервової діяльності.
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Як підсумок - біохімічні зміни привели до не депресивної поведінки тварин тривалістю не менше 24 годин", - розповіли фахівці.
Учені констатували, що алкоголь, з точки зору біохімії, викликає ті ж нейронні і молекулярні зміни, що і швидкодіючі антидепресанти.
"Однак це зовсім не означає, що алкоголь можна розглядати як ефективний метод лікування депресії", - попередили фахівці.
Нагадаємо, раніше вчені прийшли до висновку, що коронавірус чутливий до алкоголю.
Також нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання показників виробництва горілки. За рік - на трохи більше, ніж 6%.
До ТОП-5 вітчизняних виробників цього алкогольного напою експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").
Додамо, що одна українська середньостатистична сім'я витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.