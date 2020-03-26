Алкоголь снимает стресс - ученые

Так, в ходе исследования ученые вводили животным дозу алкоголя, достаточную для блокировки NMDA-рецепторов.

"Это белки, связанные с обучением и памятью. При взаимодействии с другим белком (FMRP) алкоголь превращал гамма-аминомасляную кислоту - важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы - в стимулятор нервной деятельности.

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Как итог - биохимические изменения привели к не депрессивному поведению животных продолжительностью не менее 24 часов", - рассказали специалисты.

Ученые констатировали, что алкоголь, с точки зрения биохимии, вызывает те же нейронные и молекулярные изменения, что и быстродействующие антидепрессанты.

"Однако это вовсе не означает, что алкоголь можно рассматривать как эффективный метод лечения депрессии", - предупредили специалисты.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус чувствителен к алкоголю.

Также напомним, в Украине зафиксирован рост показателей производства водки. За год - на чуть более, чем 6%.

К ТОП-5 отечественных производителей этого алкогольного напитка эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник","Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Добавим, что одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.