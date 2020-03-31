За три года водка подорожала на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. За три года стоимость водки в Украине выросла на 30%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в феврале 2020 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,17 грн, тогда как в феврале 2017-го - 71,51 грн.
Стоимость столового вина отечественного производства также выросла - на 25,6%. В феврале 2020 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 66,3 грн, тогда как в феврале 2017-го - 52,8 грн.
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Возросла также стоимость пива отечественного производства - на 36,2%, до 17,3 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
Напомним, в Украине зафиксирован рост показателей производства водки. За год - на несколько больше, чем 6%.
В ТОП-5 отечественных производителей этого напитка эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").
Добавим, что одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.