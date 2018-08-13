За три місяці парламентські партії витратили на рекламу 46,3 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Упродовж квітня-червня парламентські політичні партії сукупно витратили 150,2 млн. гривень. Більшість коштів, третину всієї суми, було спрямовано на оплату рекламних матеріалів, а саме 46,3 млн. гривень. Про це повідомив Комітет виборців України, передає УНН.
Найбільше на рекламу витратила ВО “Батьківщина” — 24,8 млн. грн. Із них 20,8 млн. грн. було витрачено на рекламу по телебаченню і 3,7 млн. — на зовнішню рекламу (білборди, сітілайти). На другому місці за витратами на рекламу “Самопоміч” — 6,6 млн. Традиційно більшість коштів партія спрямувала на партійну газету — 5,4 млн. Майже мільйон було витрачено на рекламу по ТБ і радіо.
Радикальна партія Олега Ляшка витратила на рекламу 6,5 млн. Найбільше, 4,7 млн., було витрачено на рекламу по телебаченню. Значну суму на рекламу також витратив “Опозиційний блок” — 4,2 млн. Із них 3,2 млн. було витрачено на рекламу по ТБ, 1 млн. — на зовнішню рекламу.
БПП витратив на рекламу 3,1 млн., “Народний Фронт” — 0,9 млн.
Таким чином на рекламу було спрямовано 78% коштів із загальних витрат ВО “Батьківщина”, 49% — РПЛ, 27% — “Опозиційного блоку”, 21% — “Самопомочі”, 10% — БПП, 4% — НФ.
“Самопоміч”, “Опозиційний блок”, БПП, НФ витратили на оплату реклами державні кошти, “Батьківщина” — поєднала державні кошти із власними грошима партії.
Щодо інших витрат, то партії також витрачали кошти на утримання осередків (27,6 млн.), заробітну плату (22,6 млн.), оплату послуг і матеріальні витрати (21,4 млн.) та оренду (16,3 млн.).
Нагадаємо, у 2018 році лише троє чинних народних депутатів України відпочили в закладах, що перебувають в сфері управління Верховної Ради України.