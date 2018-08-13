За три месяца парламентские партии потратили на рекламу 46,3 млн гривен

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 23010 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 62957 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 43669 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 89174 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 162898 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 260885 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 197537 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 261879 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285296 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223704 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 67031 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 73147 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 66235 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 62591 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 42739 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 8026 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 33220 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 338512 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 305865 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 390478 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 11534 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 18600 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 55518 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 261879 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 99136 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

За три месяца парламентские партии потратили на рекламу 46,3 млн гривен

Киев • УНН

 • 8012 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В течение апреля-июня парламентские политические партии совокупно потратили 150,2 млн. гривен. Большинство средств, треть всей суммы, были направлены на оплату рекламных материалов, а именно 46,3 млн. гривен. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины, передает УНН.

За три месяца парламентские партии потратили на рекламу 46,3 млн гривен

Больше всего на рекламу потратила ВО "Батькивщина" - 24,8 млн. грн. Из них 20,8 млн. грн. было потрачено на рекламу по телевидению и 3,7 млн. - на наружную рекламу (билборды, ситилайты). На втором месте по затратам на рекламу "Самопомощь" - 6,6 млн. Традиционно большинство средств партия направила на партийную газету - 5,4 млн. Почти миллион было потрачено на рекламу по ТВ и радио.

Радикальная партия Олега Ляшко потратила на рекламу 6,5 млн. Больше всего 4,7 млн., было потрачено на рекламу по телевидению. Значительную сумму на рекламу также потратил "Оппозиционный блок" - 4,2 млн. Из них 3,2 млн. было потрачено на рекламу по ТВ, 1 млн. - на наружную рекламу.

БПП потратил на рекламу 3,1 млн., "Народный Фронт" - 0,9 млн.

Таким образом, на рекламу было направлено 78% средств из общих расходов ВО "Батькивщина", 49% - РПЛ, 27% - "Оппозиционного блока", 21% - "взаимопомощи", 10% - БПП, 4% - НФ.

"Самопомощь", "Оппозиционный блок", МЧП, НФ потратили на оплату рекламы государственные средства, "Батькивщина" - соединила государственные средства с собственными деньгами партии.

Что касается других расходов, то партии также тратили средства на содержание ячеек (27,6 млн.), заработную плату (22,6 млн.), оплату услуг и материальные затраты (21,4 млн.) и аренду (16,3 млн.).

Напомним, в 2018 году только трое действующих народных депутатов Украины отдохнули в учреждениях, находящихся в сфере управления Верховной Рады Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66