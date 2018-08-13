За три месяца парламентские партии потратили на рекламу 46,3 млн гривен

Больше всего на рекламу потратила ВО "Батькивщина" - 24,8 млн. грн. Из них 20,8 млн. грн. было потрачено на рекламу по телевидению и 3,7 млн. - на наружную рекламу (билборды, ситилайты). На втором месте по затратам на рекламу "Самопомощь" - 6,6 млн. Традиционно большинство средств партия направила на партийную газету - 5,4 млн. Почти миллион было потрачено на рекламу по ТВ и радио.

Радикальная партия Олега Ляшко потратила на рекламу 6,5 млн. Больше всего 4,7 млн., было потрачено на рекламу по телевидению. Значительную сумму на рекламу также потратил "Оппозиционный блок" - 4,2 млн. Из них 3,2 млн. было потрачено на рекламу по ТВ, 1 млн. - на наружную рекламу.

БПП потратил на рекламу 3,1 млн., "Народный Фронт" - 0,9 млн.

Таким образом, на рекламу было направлено 78% средств из общих расходов ВО "Батькивщина", 49% - РПЛ, 27% - "Оппозиционного блока", 21% - "взаимопомощи", 10% - БПП, 4% - НФ.

"Самопомощь", "Оппозиционный блок", МЧП, НФ потратили на оплату рекламы государственные средства, "Батькивщина" - соединила государственные средства с собственными деньгами партии.

Что касается других расходов, то партии также тратили средства на содержание ячеек (27,6 млн.), заработную плату (22,6 млн.), оплату услуг и материальные затраты (21,4 млн.) и аренду (16,3 млн.).

Напомним, в 2018 году только трое действующих народных депутатов Украины отдохнули в учреждениях, находящихся в сфере управления Верховной Рады Украины.