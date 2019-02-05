За тиждень грип забрав життя ще вісьмох латвійців

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Минулого тижня інтенсивність грипу в Латвії продовжувала зростати, до того ж від цієї хвороби померло ще вісім чоловік. Про це повідомляє LETA з посиланням на дані Центру контролю і профілактики захворювань, передає УНН.