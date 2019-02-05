За тиждень грип забрав життя ще вісьмох латвійців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Минулого тижня інтенсивність грипу в Латвії продовжувала зростати, до того ж від цієї хвороби померло ще вісім чоловік. Про це повідомляє LETA з посиланням на дані Центру контролю і профілактики захворювань, передає УНН.
Загальна кількість смертей від грипу в цьому сезоні досягла 25.
Середній вік загиблих - 66 років, однак помер і чоловік 30-річного віку.
У минулому сезоні від грипу помер 91 чоловік, в позаминулому - 75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польщу атакує грип
У семи містах з десяти, включених в моніторинг грипу, захворюваність перевищила епідемічний поріг, а найвищою вона була в Вентпілсе.
Найбільше на грип хворіли діти у віці до 14 років - 884,3 випадки на 100 тис. населення.
Минулого тижня з грипом в лікарню потрапили 186 пацієнтів, з пневмонією після грипу - 80.
Епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня.
Як повідомляв УНН, у Львівській області від грипу помер вже друга людина.