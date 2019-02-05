За неделю грипп унес жизни еще восьмерых латвийцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На прошлой неделе интенсивность гриппа в Латвии продолжала расти, к тому же от этой болезни скончалось еще восемь человек. Об этом сообщает LETA со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний, передает УНН.
Общее число смертей от гриппа в этом сезоне достигло 25.
Средний возраст погибших — 66 лет, однако скончался и мужчина 30-летнего возраста.
В прошлом сезоне от гриппа умер 91 человек, в позапрошлом — 75.
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В семи городах из десяти, включенных в мониторинг гриппа, заболеваемость превысила эпидемический порог, а самой высокой она была в Вентпилсе.
Больше всего гриппом болели дети в возрасте до 14 лет — 884,3 случая на 100 тыс. населения.
На прошлой неделе с гриппом в больницу попали 186 пациентов, с пневмонией после гриппа — 80.
Эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 15 января.
Как сообщал УНН, во Львовской области от гриппа умер уже второй человек.