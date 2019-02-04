Польшу атакует грипп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Польшу атакует грипп. За последнюю неделю января в стране зарегистрировано 228 тыс. заболеваний и подозрений заболеваний гриппом. Подтверждено 7 смертей от этой болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По словам представителя главного санитарного инспектора Национального института общественного здоровья Яна Бондаря, поляки все ближе к пику сезона гриппа. Ежедневно почти 200 человек госпитализируют в связи с осложнениями после гриппа, в основном в дыхательной и сердечно-сосудистой системах.
В Польше пик заболеваний гриппом приходится между январем и мартом, а значит нынешняя эпидемиологическая ситуация не отличается от прошлогодней. Много людей болеет и поэтому легко подхватить инфекцию, особенно там, где есть большие скопления людей, - добавляет Бондарь. Медик призывает быть осторожным и поддерживать гигиену. Если это возможно, то нужно избегать скоплений людей и часто мыть руки.
Как сообщал УНН, во Львовской области от гриппа умер уже второй человек.