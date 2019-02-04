Польщу атакує грип
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Польщу атакує грип. За останній тиждень січня у країні зареєстровано 228 тис. захворювань та підозр захворювань на грип. Підтверджено 7 смертей через цю хворобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
За словами речника головного санітарного інспектора Національного інституту громадського здоров’я Яна Бондара, поляки все ближче до піку сезону грипу. Щодня майже 200 осіб госпіталізують у зв’язку із ускладненнями після грипу, переважно у дихальній та серцево-судинній системах.
У Польщі пік захворювань на грип припадає між січнем та березнем, а отже нинішня епідеміологічна ситуація не відрізняється від торічної. Багато людей хворіє і тому легко підхопити інфекцію, особливо там, де є великі скупчення людей, - додає Бондар. Медик закликає бути обережним та підтримувати гігієну. Якщо це можливо, то потрібно уникати скупчень людей і часто мити руки.
Як повідомляв УНН, у Львівській області від грипу померла вже друга людина.