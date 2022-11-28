За сприяння IBOX BANK у лікарнях Миколаєва відкрили 5 артезіанських свердловин з питною водою

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 46875 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 85374 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 115979 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 165507 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 189320 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 373862 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 226890 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194996 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 347453 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459458 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 41963 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 39433 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 40781 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 18663 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 34287 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 373840 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 347431 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 562116 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 691143 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 709264 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 83252 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 119883 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 204569 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 230148 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 223033 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

За сприяння IBOX BANK у лікарнях Миколаєва відкрили 5 артезіанських свердловин з питною водою

За сприяння IBOX BANK у лікарнях Миколаєва відкрили 5 артезіанських свердловин з питною водою

Київ • УНН

 • 1359122 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У 5 медичних закладах Миколаєва облаштували артезіанські свердловини, щоб забезпечити медиків та пацієнтів питною водою. Про це повідомили у пресслужбі АТ "АЙБОКС БАНК", передає УНН.

Деталі

Радник Голови Правління IBOX BANK Євген Березовський та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відкрили роботу свердловин.

                          

Наразі свердловини вже забезпечують медиків та пацієнтів водою, планується, що найближчим часом на місці свердловин облаштують бювети. Біля кожного буде встановлений мармуровий камінь з інформаційною табличкою, а після війни біля джерел будуть облаштовані зони відпочинку для лікарів та пацієнтів.

Цитата

"На місці свердловин разом із Миколаївською обласною військовою адміністрацією облаштуємо бювети, вони носитимуть жіночі імена Альона, Аліса, Лія, Юлія та, звичайно, Вікторія. Коли закінчиться війна, ми зробимо бювети архітектурними родзинками міста-героя Миколаєва", – зазначила акціонер IBOX BANK Альона Шевцова.

Свердловини розташовані за адресами:

- Миколаївський обласний клінічний госпіталь м. Миколаїв, вул. Київська, 1;

- Обласна офтальмологічна лікарня м. Миколаїв, вул. Театральна, 10;

- Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 138-Б;

- Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 23;

- Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 43.

Нагадаємо

IBOX BANK передав свої інкасаторські автомобілі на потреби ТрО. Спочатку їх використовували для евакуації людей із зон бойових дій, а зараз цими автівками возять гуманітарну допомогу до Херсона. 

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.

Згідно зі звітом Національного банку України за підсумками трьох кварталів 2022 року IBOX BANK увійшов до топ-10 найприбутковіших банків України. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$82,961.30
Золото
$3,175.69
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,834.92