За сприяння IBOX BANK у лікарнях Миколаєва відкрили 5 артезіанських свердловин з питною водою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У 5 медичних закладах Миколаєва облаштували артезіанські свердловини, щоб забезпечити медиків та пацієнтів питною водою. Про це повідомили у пресслужбі АТ "АЙБОКС БАНК", передає УНН.
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Радник Голови Правління IBOX BANK Євген Березовський та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відкрили роботу свердловин.
Наразі свердловини вже забезпечують медиків та пацієнтів водою, планується, що найближчим часом на місці свердловин облаштують бювети. Біля кожного буде встановлений мармуровий камінь з інформаційною табличкою, а після війни біля джерел будуть облаштовані зони відпочинку для лікарів та пацієнтів.
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"На місці свердловин разом із Миколаївською обласною військовою адміністрацією облаштуємо бювети, вони носитимуть жіночі імена Альона, Аліса, Лія, Юлія та, звичайно, Вікторія. Коли закінчиться війна, ми зробимо бювети архітектурними родзинками міста-героя Миколаєва", – зазначила акціонер IBOX BANK Альона Шевцова.
Свердловини розташовані за адресами:
- Миколаївський обласний клінічний госпіталь м. Миколаїв, вул. Київська, 1;
- Обласна офтальмологічна лікарня м. Миколаїв, вул. Театральна, 10;
- Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 138-Б;
- Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 23;
- Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 43.
Нагадаємо
IBOX BANK передав свої інкасаторські автомобілі на потреби ТрО. Спочатку їх використовували для евакуації людей із зон бойових дій, а зараз цими автівками возять гуманітарну допомогу до Херсона.
Довідка
IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.
Згідно зі звітом Національного банку України за підсумками трьох кварталів 2022 року IBOX BANK увійшов до топ-10 найприбутковіших банків України.